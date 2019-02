FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. C: il gol capolavoro di Franco su punizione

Modulo 4-4-2

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Vittoria casalinga di gran valore per la Juve Stabia, che supera la Reggina e prova l'ultimo allingo per la B, approfittando del mezzo passo falso del Trapani, pari in casa con la Cavese, e della debacle del Catania, sconfitto a Viterbo. Tra le altre squadre di vertice, sorride solo il Catanzaro vincendo col Monopoli. Vittoria casalinga tonificante per il Rende, pari in bianco invece per la Paganese che s'avvicina alla retrocessione diretta. Rinviate per avverse condizioni climatiche: Potenza - Sicula Leonzio e Siracusa - Rieti. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb: dopo la ventottesima giornata di campionato nel girone C:

Portiere

Jacopo Furlan (Catanzaro): nessun intervento decisivo a cospetto di un Monopoli che crea pochissimo, ma ci mette tanta esperienza e malizia quando necessario per far trascorrere i minuti e galvanizzare l’ambiente. Importante mantenere la porta inviolata.

Difensori

Luca Germoni (Juve Stabia): fa esplodere il “Menti” con una rete rocambolesca, fortunosa quanto importante. La deviazione di un difensore amaranto è determinante, ma l’ex Lazio ha avuto il merito di farsi trovare pronto con l’ennesima sovrapposizione di una giornata da ricordare. Per lui e per le vespe che volano verso la cadetteria.

Loris Bacchetti (Cavese): una squadra campana che spiana la strada verso la promozione a una squadra campana. A cinque minuti dalla fine, incredibilmente lasciato solo dalla difesa del Trapani, gira di sinistro imparabilmente alle spalle di Dini e regala un punto d’oro ai metelliani, tra le piacevoli rivelazioni del raggruppamento C.

Vincenzo Camilleri (Vibonese): insacca in rete con una splendida rovesciata chiudendo un’azione rocambolesca nata da palla inattiva e che sembrava chiusa dopo la traversa di Silvestri. Ha avuto il merito di crederci e di sorprendere l’immobile retroguardia della Casertana.

Andrea Signorini (Catanzaro): un colpo di testa in avvio di ripresa spiana la strada verso un successo fondamentale, anche in difesa ha disputato una partita di grande attenzione battagliando con un cliente ostico come Gerardi.

Centrocampisti

Nicola Mancino (Casertana): evita la beffa in pieno recupero, lui che ancora una volta era partito dalla panchina pur avendo le qualità per fare la differenza in categoria. Rete fortunosa, ma fondamentale per conservare una buona posizione in classifica.

Adriano Mezavilla (Juve Stabia): il suo salvataggio sulla linea vale quanto un gol, Doumbia era già pronto a festeggiare. La vittoria degli stabiesi è frutto anche del miracoloso intervento dell’esperto mediano brasiliano.

Domenico Franco (Rende): un capolavoro su punizione permette ai padroni di casa di chiudere la partita. Uno dei gol più belli della giornata e della sua carriera.

Giorgio Tumbarello (Cavese): quando giochi su campi così difficili a cospetto di avversari più quotati è l’approccio che fa la differenza. Il suo gol, da questo punto di vista, è stato fondamentale per il morale della squadra. L’azione, poi, è da manuale: preciso il lancio di Sainz Maza, splendido lo stop e l’allungo di Rosafio, perfetto l’inserimento del centrocampista per lo 0-1.

Attaccanti

Riccardo Rossini (Rende): è bravo ad avventarsi sul cross di Viteritti : la palla batte sul palo e si infila in fondo al sacco anche grazie alla collaborazione dell’ingenua difesa avversaria. E’ costantemente una spina nel fianco per il diretto marcatore.

Alessandro Polidori (Viterbese): “Abbiamo dimostrato di avere gli attributi” ha detto in sala stampa l’eroe di giornata, in effetti non si batte una corazzata come il Catania senza una prova di grande carattere a corredo. Ci mette lo zampino due volte sfruttando un errore di Pisseri e un calcio di rigore, regalandosi una doppietta nel giorno del suo compleanno.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia): la capolista se ne va e inizia a spiccare il volo dopo qualche 0-0 di troppo. Le difese vincono i campionati, ha saputo costruirne una solida e quasi imperforabile. Il contemporaneo pareggio interno del Trapani acuisce i festeggiamenti, sarà sicuramente bravo a tenere tutti sulla corda.