FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir. C: il ritorno del "gladiatore" Capuano

Modulo 4-3-3

Ezio Capuano

Questo girone non finisce mai di stupire. Se la vittoria della Reggina era ampiamente preventivabile (ritorna al gol in Italia un attaccante esperto come German Denis), sorprende lo score di Capuano alla guida dell’Avellino: dopo aver fermato il Bari dominando per larghi tratti ecco la vittoria per 1-0 in quel di Terni. Esordio amaro, invece, per l’altro allenatore salernitano, ma in due giorni Gianluca Grassadonia non poteva certo cambiare le sorti di un Catanzaro caduto sotto i colpi del Bari. 1-1 interno del Catania col Bisceglie, il Rieti vince la seconda partita di fila. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo l’undicesima giornata di campionato nel girone A.

Portiere

Matteo Tomei (Teramo): un pomeriggio da 8 in pagella, diventa protagonista soprattutto nel secondo tempo. Prima salva su Bovo mostrando coraggio e scelta di tempo, al 93’ si supera su Caporale deviando in corner una conclusione da distanza ravvicinata.

Difensori

Vincenzo Polito (Cavese): Ferri Marino non è un cliente comodissimo, anzi era uno degli osservati speciali tenuto a bada con disinvoltura anche grazie ad un atteggiamento propositivo e mai passivo. Prova di maturità superata per il “figlio d’arte”.

Walter Zullo (Avellino): tutto il pacchetto arretrato dei lupi sfodera una prova grintosa e di carattere contro i vecchi marpioni della Ternana. Porta inviolata e innumerevoli duelli vinti a cospetto di attaccanti di categoria superiore. “Ma guai a montarsi la testa” il suo appello ai compagni in sala stampa.

Marco Schiavino (Paganese): fra poco il Torre canterà “e segna sempre lui”, alquanto atipico per un calciatore che di ruolo fa il difensore. Determinante ancora una volta con un bolide dalla distanza.

Gabriele Germinio (Rende): finalmente un successo, finalmente una gara quasi in scioltezza per una retroguardia che sta provando a ritrovarsi. Tra i migliori in campo, soddisfazione importante aver mantenuto la porta inviolata.

Centrocampisti

Luca Scimia (Rende): tre minuti e scalda i guantoni a Nordi con un tiro dal limite dell’area. Intuisce che il portiere della Siculo è in giornata no e ci prova da tutte le posizioni, non a caso trova una doppietta di pregevole fattura.

Theophilus Awa (Bari): la sua conclusione, angolatissima e imparabile, nasce da un’azione bellissima orchestrata da Simeri e Costa. Sta migliorando le sue doti di inserimento, ci prova anche ad inizio ripresa senza inquadrare il bersaglio.

Antonio Zito (Casertana): un gol di ottima fattura. Sfrutta tutta la propria esperienza per approfittare di un errato rinvio del portiere e per batterlo con una traiettoria precisa dai 20 metri. Almeno dieci i traversoni pericolosi per i compagni.

< Attaccanti

German Denis (Reggina): gli basta una serata per conquistare il Granillo e far capire anche ai più scettici che non è un calciatore alla frutta. Sul primo gol è bravissimo a pescare l’angolino sfruttando una sponda vincente di Corazza. Nella ripresa completa l’opera con un eurogol all’incrocio dei pali favorito dall’ennesimo cross su palla inattiva di Bellomo.

Gabriel Charpentier (Avellino): incarna in pieno lo spirito del nuovo allenatore che, in sala stampa, lo ha ringraziato “perché è rimasto in campo anche se aveva un problema fisico”. Segna al 33’ sfruttando uno schema su palla inattiva.

Francesco Marcheggiani (Rieti): quattro gol in quattro giorni, un rendimento incredibile per questo ragazzo che si sta ritagliando uno spazio importante a suon di doppiette decisive.

Allenatore

Ezio Capuano (Avellino): lo scetticismo e l’ostracismo di alcuni tifosi avellinesi cozza con un avvio super. Affronta in emergenza due corazzate come Bari e Ternana, ne ricava 4 punti e prove di grande generosità. E ora sotto con la Reggina