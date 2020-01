FOCUS TMW - Serie C, Top 11 gir. C: l'incornata di Matino stende il Teramo

Modulo 3-4-3

Girone meridionale sempre più scoppiettante, merito di un Bari molto concreto e capace di acuire le difficoltà della Reggina con l’1-1 del Granillo che mantiene inalterate le distanze. Ci ha pensato Perrotta a ristabilire la parità, in precedenza Denis aveva illuso i 10mila cuori amaranto che sognavano la fuga per la promozione. Rinnovato il gemellaggio tra le tifoserie, un meraviglioso spot per il calcio. Non ne approfitta la Ternana, fermata sullo 0-0 dal Monopoli. Colpo esterno del Catanzaro sulla Sicula Leonzio, la Cavese si conferma assoluta protagonista del 2020 e batte anche il discontinuo Teramo. Sorprendente il successo del Rieti sulla Casertana, 1-1 dell’Avellino sul Picerno in piena emergenza e con mister Capuano assolutamente scontento del mercato. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventitreesima giornata nel girone A:

Portiere

Pasquale Pane (Picerno): si supera due volte su Albadoro e De Marco tenendo a galla una squadra che non può prescindere dal suo ottimo portiere.

Difensori

Marco Perrotta (Bari): è lui a riaprire il campionato. Del Bari e di tutte le squadre che lottano per il primo posto. Mentre il Granillo faceva festa e il popolo biancorosso si rassegnava ai playoff, ecco il guizzo che non ti aspetti di un ragazzo che si sta ritagliando uno spazio importante in una grande piazza.

Emmanuele Matino (Cavese): batte Tomei con un perfetto colpo di testa, servito alla grande da Nunzio Di Roberto.

Julian Illanes (Avellino): sotto la sapiente guida di Ezio Capuano sta facendo dei grossi passi in avanti soprattutto sul piano della concentrazione e della personalità.

Centrocampisti

Mario Prezioso (Vibonese): il derby con il Rende finisce in parità, ci mette una pezza per evitare una sconfitta che poteva ridimensionare le ambizioni. Nel complesso una prestazione ampiamente sufficiente.

Federico Mastropietro (V.Francavilla): si inserisce tra le maglie della difesa azzurrostellata e deposita il pallone alle spalle del portiere sbloccando immediatamente una partita che si preannunciava ostica.

Marco Castagna (Cavese): un’altra prova autorevole di un giocatore di livello, cresciuto settimana dopo settimana e che sta facendo la differenza. 70 minuti da 7 in pagella prima di un fisiologico calo atletico.

Nicholas Bensaya (Viterbese): archivia la pratica con un gol bellissimo, frutto di una ripartenza orchestrata con maestria da tutta la squadra.

Attaccanti

Raffaele Russo (Rieti): tap-in vincente favorito da una corta respinta di Cerofolini, tre punti fondamentali e insperati che riaprono la lotta salvezza.

Carlos Franca (Potenza): come sempre ci pensa lui a togliere le castagne dal fuoco nei momenti di maggiore difficoltà. Quando lo 0-0 sembrava ormai il risultato finale, ecco la deviazione sottomisura che consegna ai padroni di casa tre punti fondamentali.

German Denis (Reggina): nelle partite di cartello tocca ai grandi attaccanti fare la differenza. E proprio lui, dopo tre tentativi andati a vuoti sbloccare il big match del Granillo.

Allenatore

Vincenzo Vivarini (Bari): sarà pur vero che la sua squadra non ha offerto una grande prestazione e forse non meritava in pieno il pareggio, ma il punto al Granillo è pesante e consente di credere ancora nella promozione diretta.