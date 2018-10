FOCUS TMW - Serie C, top 11 gir. C: Lodi strepitoso, due reti e tante giocate

Modulo 4-3-3

Lodi del Catania

© foto di Giuseppe Scialla

Nel raggruppamento meridionale di serie C, è toccato al sempre più convincente Catania dare il primo dispiacere al Trapani, che resta capolista ma vede avvicinarsi la Juve Stabia, vincente in scioltezza a Catanzaro. Seconda vittoria in campionato per la Cavese, ennesima sconfitta per una Paganese sempre più in crisi. Blitz Vibonese sul campo del Rieti, pari in Potenza-Reggina e Bisceglie-Sicula. Nel posticipo di ieri pomeriggio il Rende vince sul campo del Siracusa. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb:dopo la settima giornata di campionato:

Portiere

Riccardo Mengoni (Vibonese) - Mantiene inviolata la sua porta per il secondo turno di fila. Sempre attento, pur non essendo stato particolarmente impegnato.

Difensori

Nicholas Allievi (Juve Stabia) - Il terzino apre le danze con un colpo di testa vincente nel 3-0 con cui le Vespe liquidano il Catanzaro.

Vincenzo Camilleri (Vibonese) - Altra prova di grande solidità da parte del centrale siciliano, concede pochissimo agli attaccanti del Rieti.

Ciro De Franco (Monopoli) - Tanta esperienza al servizio della squadra, una garanzia per il pacchetto arretrato.

Joel Baraye (Catania) - Fornisce una spinta costante sulla sua corsia di competenza.

Centrocampisti

Alessandro Mastalli (Juve Stabia) - Realizza il primo gol stagionale chiudendo la contesa contro il Catanzaro sul 3-0.

Francesco Lodi (Catania) - Il capitano etneo segna una doppietta decisiva regalando il successo ai suoi nel derby contro il Trapani.

Francesco Marano (Sicula Leonzio) - Fornisce tanta quantità alla mediana siciliana, spezzando gioco e smistando buoni palloni per i compagni.

Attaccanti

Marco Rosafio (Cavese) - Determiinante nel successo dei campani sul Matera con un assist e un gol.

Alessandro Marotta (Catania) - Trova finalmente la via della rete al termine di una pregevole azione personale.

Leonardo Taurino (Vibonese) - Timbra il terzo centro stagionale regalando ai siciliani un importante successo sul campo del Rieti.

Allenatore

Fabio Caserta (Juve Stabia) - I suoi uomini stendono con un netto 3-0 a domicilio il Catanzaro portandosi ad una lunghezza dalla capolista Trapani. Bravo mister, umiltà e lavoro sono le prerogative del successo.