FOCUS TMW - Serie C, Top 11 girone A: Cutolo prende per mano l'Arezzo

Modulo 3-4-3

Nella foto Cutolo

© foto di Federico Gaetano

Copertina di giornata tutta per l’Alessandria, finalmente protagonista in positivo e capace di trovare la continuità necessaria per ambire alle posizioni di vertice pur consapevole dell’evidente superiorità del Monza. Bene Arezzo e Novara, due piazze top che da tanto tempo sperano di tornare in cadetteria pur con organici non di primissimo spessore. In coda sempre più crisi per la Gian Erminio. Nel posticipo di ieri sera il Monza si conferma capolista del girone strapazzando su campo avverso la Juventus U23. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la settima giornata di campionato nel girone A

Portiere

Simone Moschin (Pro Vercelli): per larghi tratti della partita è ordinaria amministrazione, poi la difesa cala e la Pergolettese si rende pericolosa. Si fa trovare pronto con un intervento determinante a metà ripresa.

Difensori

Tommaso Barbieri (Novara): stacca di testa e la colpisce prima di tutti, splendido l’assist di Piscitella. Si è rivelata azzeccata la scelta della società di puntare sui giovani: nella storia dei piemontesi è forse il primo diciassettenne a segnare una rete da tre punti. Solo applausi per lui e per la dirigenza.

Francesco Cosenza (Alessandria): a volte anche un difensore centrale d’esperienza può cambiare il volto di una squadra. La retroguardia ha trovato un suo equilibrio grazie ad un calciatore che può fare la differenza in questa categoria. Mai banale nelle giocate, dà la sensazione di sapere sempre in largo anticipo cosa deve fare e come deve farlo. Sfiora addirittura il gol con un colpo di testa salvato sulla linea.

Marco Baldan (Arezzo): non è esente da colpe in occasione della rete del pareggio, ma da giocatore di qualità riesce a mettere da parte l’episodio e chiude la gara in crescendo. Prova di personalità che merita un voto al di sopra della sufficienza.

Centrocampisti

Andrea Guglielmetti (Renate): grande prestazione a cospetto della Carrarese, una delle avversarie qualitativamente migliori del girone. Ancora una volta tra i migliori in campo.

Eros Schiavon (Pro Vercelli): da un calciatore con le sue caratteristiche che ricopre un ruolo fondamentale sul piano tattico ci si aspetta sempre la giocata ad effetto, ma imparare ad essere concreti e migliorare la fase di non possesso significa essere ormai un calciatore completo. Intramontabile.

Riccardo Chiariello (Alessandria): imprendibile nel primo tempo, ci prova in tutti i modi e trova il gol del vantaggio sul finire del primo tempo con una conclusione in diagonale che non lascia scampo al portiere avversario. Al 90’, con il Lecco sulle gambe e proiettato in avanti, approfitta di una marcatura “leggera” e sigla il raddoppio.

Edoardo Pavan (Pontedera): l’allenatore sembra avergli ritagliato il ruolo migliore in un modulo- il 3-5-2- che esalta le sue caratteristiche. Cross, corsa e piedi buoni.

Attaccanti

Mattia Finotto (Monza): una doppietta in fotocopia. In entrambe le circostanze i brianzoli recuperano palla a metà campo e fulminano la retroguardia della Juventus con una splendida ripartenza. Lo 0-3, in particolare, strappa applausi al pubblico presente: serpentina tra due avversari e pallone all’angolino

Aniello Cutolo (Arezzo): una domenica da sogno per un calciatore che non finisce mai di stupire. Splendido l’assist per il vantaggio di Gori, il raddoppio è frutto di una punizione calciata magistralmente. Per finire un altro passaggio decisivo per l’azione che vale il 3-1 e la standing ovation del pubblico.

Caio De Cenco (Pontedera): chiude la pratica segnando il gol dello 0-2 che permette ai granata toscani di vivere un secondo tempo in assoluto controllo. Terzo sigillo in campionato per un attaccante che si sta dimostrando all’altezza della situazione.

Allenatore

Cristiano Scazzola (Alessandria): la sua squadra sta trovando la continuità necessaria per ambire alle posizioni nobili della classifica. Fa benissimo a gestire l’entusiasmo generale dopo le delusioni del passato: saggia guida di una buona squadra.