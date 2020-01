FOCUS TMW - Serie C, Top 11 girone B: il gol di Cinelli fa volare il Vicenza

Modulo 3-4-3

Nella foto Cinelli

© foto di Francesco Di Leonforte/TuttoCesena.it

Profumo di B per il Vicenza. Non sarà ancora paragonabile alla fuga di Reggina e Monza, ma la cavalcata trionfale dei biancorossi ha raggiunto l’apice con la vittoria di misura nello scontro diretto con il Carpi, piuttosto nervoso e costretto a chiudere il match in 9 uomini. Crisi profonda, invece, per il Padova: il ko interno con il Modena (che dopo il cambio di allenatore viaggia ad una media punti imponente) ha fatto saltare la panchina di mister Sullo. Il SudTirol vince e convince con un Rimini in caduta libera nonostante il buon impatto di Letizia, spettacolare 3-3 al Manuzzi tra Cesena e Virtus Verona. Nel posticipo di ieri la Triestina vince 2-1 sul difficile campo del Piacenza, grazie alla doppietta di Maracchi che salva la panchina di Gautieri. Di seguito la Top 11 di TuttoMercatoWeb dopo la ventiduesima giornata nel girone B:

Portiere

Victor De Lucia (FeralpiSalò): sempre attento quando chiamato in causa, abbassa la saracinesca bloccando con disinvoltura i tentativi dalla distanza di D’Angelo e Lancini.

Difensori

Alessandro Fabbri (SudTirol): media voto crescente per un terzino di spinta che ha pochi eguali in categoria e che sforna una marea di cross a partita.

Emanuele Padella (Vicenza): ingaggia un duello molto fisico con bomber Vano, sceglie di giocare d’anticipo e non sbaglia praticamente nulla. Nel finale del primo tempo determinante su un tiro a colpo sicuro di Biasci.

Simone Bonalumi (Arzignano): in estate era stato accostato anche al Gubbio e, ironia della sorte, ha disputato la sua miglior partita stagionale proprio contro gli umbri. The wall.

Centrocampisti

Alessandro Mattioli (Modena): il migliore in campo in assoluto, a cospetto dei colossi del Padova è lui a rubare la scena. Perfetto l’assist per la rete di Ferrario che frutta tre punti fondamentali che alimentano il sogno playoff.

Riccardo Cazzola (V.Verona): dà il via alla sagra del gol sbloccando lo 0-0 al 16’ con una conclusione da distanza ravvicinata che non lascia scampo al portiere del Cesena.

Antonio Cinelli (Vicenza): il gol nasce da uno schema ben studiato in allenamento. Lancio di Vandeputte, sponda aerea di Saraniti e tiro al volo di controbalzo imprendibile per il portiere del Carpi. La rete della serie B?

Federico Maracchi (Triestina): decide con una doppietta il big match contro il Piacenza. Sul primo gol è bravo a mettere la palla in rete grazie a una respinta del portiere biancorosso, mentre sul cross di Scrugli è lesto a insaccare di testa e battere per la seconda volta l’estremo emiliano Bertozzi.

Attaccanti

Carlo Ferrario (Modena): si fa trovare pronto sul traversone perfetto di Mattioli, una deviazione sottomisura che non lascia scampo a Minelli. Poco dopo sfiora il raddoppio al termine di una grande azione personale.

Karlo Butic (Cesena): sarà pur vero che segna due gol su rigore, ma non è semplice mantenere la lucidità soprattutto se la chance del pareggio arriva in zona Cesarini. Non sta facendo rimpiangere la partenza di Sarao.

Simone Mazzocchi (SudTirol): due gol in tre minuti, doppietta importantissima per l’attaccante nella settimana delle polemiche per la partenza di Morosini che, ad ora, non ha intaccato il gioco a trazione anteriore dei ragazzi di mister Vecchi.

Allenatore

Domenico Di Carlo (Vicenza): un altro tassello essenziale verso la vittoria del campionato, l’1-0 sul Carpi è frutto di grande acume tattico.