FOCUS TMW - Stagione 2019/20 al via. La geografia della nuova Lega Pro

Con la seconda e ultima finale di Lega Pro andata in scena sabato sera si è definito il quadro delle formazioni che prenderanno parte ai campionati professionistici per la stagione 2019/2020. Una "cartina" del Belpaese che cambia di anno in anno, con protagoniste ben cento formazioni professionistiche. Dopo Serie A e Serie B è il momento di analizzare anche la Lega Pro che vede primeggiare Lombardia ed Toscana in fatto di club ai nastri di partenza: 9 per la Lombardia (Lecco, Como, Pergolettese, Pro Patria, Feralpisalò, Monza, AlbinoLeffe, Giana Erminio Renate) e 7 per la Toscana (Pianese, Arezzo, Robur Siena, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Lucchese). Terzo gradino del podio invece per l'Emilia Romagna, a quota sei club (Carpi, Cesena, Imolese, Piacenza Ravenna, Rimini). Di seguito questa speciale graduatoria al completo:

LEGA PRO 2019/2020

9 LOMBARDIA - Lecco, Como, Pergolettese, Pro Patria, Feralpisalò, Monza, AlbinoLeffe, Renate, Giana Erminio

7 TOSCANA - Pianese, Arezzo, Robur Siena, Carrarese, Pontedera, Pistoiese, Lucchese

6 EMILIA ROMAGNA - Carpi, Cesena, Imolese, Piacenza Ravenna, Rimini

5 PIEMONTE - Pro Vercelli, Novara, Alessandria, Juventus U23, Gozzano

4 CALABRIA - Catanzaro, Reggina, Rende, Vibonese

4 PUGLIA - Bari, Virtus Francavilla, Foggia, Monopoli

4 VENETO - Padova, Venezia, Arzignano Valchiampo, Vicenza

3 CAMPANIA - Avellino, Cavese, Casertana

3 SICILIA - Catania, Sicula Leonzio, Siracusa

3 MARCHE - Sambenedettese, Fermana, Vis Pesaro

2 BASILICATA - Picerno, Potenza

2 LAZIO - Viterbese, Rieti

2 SARDEGNA - Olbia, Arzachena

2 UMBRIA - Ternana, Gubbio

1 ABRUZZO - Teramo

1 FRIULI VENEZIA GIULIA- Triestina

1 LIGURIA - Albissola

1 TRENTINO ALTO ADIGE - SudTirol