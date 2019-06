Foggia, anche Zironelli e Calabro in corsa per la panchina

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, sono due gli allenatori in lizza per la panchina del Foggia, appena retrocesso dalla Serie B. I profili analizzati sono quelli di Mauro Zironelli, che lo scorso anno è stato il tecnico della Juventus Under 23, l’altro è Antonio Calabro, ex tecnico di Carpi e Virtus Francavilla.