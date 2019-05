Foggia, Fares: "Pronti a tutto per tutelare noi, la città e i tifosi"

Il presidente del Foggia Lucio Fares ha parlato all’indomani ella decisione della Corte Federale d’Appello di riportare il Palermo in Serie B, condannando i pugliesi alla retrocessione diretta, spiegando di essere pronto a tutto per tutelare gli interessi di club e tifosi: “Prendiamo atto della decisione di ieri sul Palermo, ma ribadisco che il grande torto subito il 13 maggio dal Consiglio Direttivo di Lega B non passerà inosservato e percorreremo per questo ogni strada possibile per tutelare gli interessi della società, della città e dei tifosi. - continua Fares come riporta Foggiacalciomania.com - In che serie giocheremo? Al momento le decisioni dei tribunali dicono in Serie C, ma aspettiamo l’evolversi degli eventi. Nel frattempo continuiamo con l’ordinaria amministrazione e oggi abbiamo adempiuto al pagamento delle spettanze di maggio”.