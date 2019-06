Foggia, Fedele sarà riscattato dall'Universitatea. In arrivo 200mila euro

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

La buona stagione (31 presenze, 2 reti e 3 assist) disputata da Matteo Fedele, centrocampista classe ‘92, ha convinto l’Universitatea Craiova a riscattare il calciatore arrivato in estate dal Foggia. Come rivela il portale romeno Fanatik.ro il club verserà, come concordato al momento della cessione a titolo temporaneo, 200mila euro nelle casse rossonere per lo svizzero. Una cifra molto utile a far respirare la società che attraversa un momento di difficoltà economica dopo la retrocessione in Serie C.