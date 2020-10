Foggia, in arrivo un colpo in difesa. Oggi la firma del terzino Del Prete

Il Foggia nella giornata di oggi dovrebbe piazzare un importante colpo in difesa. Il club pugliese infatti nella giornata di ieri ha trovato l'accordo con il terzino, che può giocare anche da centrale, Lorenzo Del Prete ex di Perugia e Juventus U23. Nella giornata di oggi, come riportano i colleghi di Tuttoc.com, il giocatore si sottoporrà alle visite mediche per poi firmare un annuale con opzione.