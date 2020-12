Foggia, incendiata la porta di casa di Gentile. Corda: "E' innocente, spero lo siate anche voi"

Caos a Foggia. Come ormai è noto, questa notte, e il fatto è stato immediatamente denunciato dal sindaco della città pugliese Franco Landella, è stata incendiata la porta di casa del capitano rossonero Federico Gentile, che era nell'abitazione con la famiglia. Una tragedia evitata, della quale il direttore del club Ninni Corda ha voluto pubblicamente parlare su Facebook:

"Stanotte all'1,45 ho ricevuto una telefonata dal capitano Federico Gentile, quando ricevo telefonate in quegli orari non sono buone notizie: ebbene si, un vigliacco un verme schifoso, ha messo fuoco al ingresso della sua abitazione dove dormiva assieme alla moglie e ai due bambini. Fortunatamente si è accorto delle fiamme e grazie all'aiuto dei vicini è riuscito a spegnere il tutto e a evitare una possibile tragedia. Il gesto di questo miserabile non va naturalmente a infangare un'intera tifoseria e una comunità, ma sicuramente distrugge la serenità di una famiglia e la nostra serenità, la mia in particolare per la stima e affetto che provo per Federico e per la sua meravigliosa famiglia,,, vediamo ora gli avvelenatori di pozzi, chi continuamente getta benzina sul fuoco come reagirà... ora è il momento dei fatti senza se e senza ma... Federico ha l'unica colpa di avere fatto il suo dovere a 360 gradi da un anno e mezzo a questa parte sempre per il bene del FOGGIA e di essere legato a me e a questa società... per il resto uso una frase di Enzo Tortora... lui è innocente, spero lo siate anche voi...".