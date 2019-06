© foto di Luca Marchesini/TuttoLegaPro.com

Sembra complicarsi la strada verso l'iscrizione del Foggia al prossimo campionato di Serie C. Secondo quanto riportato da Antenna Sud, canale locale pugliese, alcuni imprenditori avrebbero fatto un passo indietro all'ultimo, lasciando la dirigenza rossonera scoperta di una cifra che, pare, al momento, si aggirerebbe intorno ai 250 mila euro. In queste ore vertice in corso in seno al club. Da capire se la famiglia Sannella, che la scorsa settimana ha annunciato la propria volontà di cedere la società rossonera, interverrà economicamente per salvare la situazione prima della deadline fissata per le 24 di oggi.