Foggia, la stoccata di Corda: "Difficilmente prendo calciatori che non danno tutto"

Un avvio caotico in casa Foggia, con due allenatori, Eziolino Capuano e Vincenzo Maiuri, che hanno lasciato il club ancora prima di iniziare. Divergenze tecniche, pare, ma in merito a ciò, dopo l'ottimo esordio, è intervenuto il Dt Ninni Corda, che, come riferisce tuttocalciopuglia.com, ha parlato ad Antenna Sud: "Io difficilmente prendo calciatori che non danno tutto, questa è la mia politica. Il calcio per me, prima che tattica, è una questione motivazionale. Ci manca ancora qualcosa, tipo una mezz'ala over, ma ci stiamo lavorando. Marchionni-Maiuri? Con Maiuri non è successo nulla di grave, per fortuna Foggia è una grandissima piazza ma non è facile per tutti lavorarci. Per differenti motivazioni, Capuano prima e Maiuri poi, non si è concluso il rapporto lavorativo ma siamo rimasti in buoni rapporti. Abbiamo puntato su Marchionni, che ha avuto grande esperienza da giocatore, e soprattutto si adatta a quelle che sono le nostre esigenze economiche ed è molto contento della rosa che ha a disposizione".