Foggia, Maiuri si presenta: "Sono felice. Chiesto garanzie alla società per il mercato"

Dopo la brusca separazione con Ezio Capuano, oggi il Foggia ha presentato il nuovo tecnico: Vincenzo Maiuri. Dalle pagine di GianlucaDiMarzio.com arrivano le parole dell'ex allenatore del Sorrento: "Sono davvero felice di essere diventato l'allenatore del Foggia. La società mi ha chiesto il mantenimento della categoria e probabilmente, per una piazza super blasonata come quella di Foggia, può essere poco. Ma ovviamente dovremmo andare step dopo step. So di non avere tanto tempo per iniziare, ma nonostante questo ritardo ce la metteremo tutta per dare onore alla piazza di Foggia. Ho avuto modo di conoscere Corda telefonicamente agli inizi di agosto, poi personalmente dopo ferragosto. Ho trovato una persona diversa da quella che mi aspettavo. È molto disponibile. Io caratterialmente rispetto il ruolo degli altri, e mi sono trovato bene con lui. Mercato? Ci metto la faccia, e ho chiesto garanzie alla società. Mi fido di loro. Interverranno per rinforzare un organico che è ancora un cantiere aperto".