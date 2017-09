Fondi, Giannini risponde a Totti: "Che le sue parole siano uno stimolo"

Dopo il video di Francesco Totti dedicato alla Racing Fondi allenata da un'altra leggenda della Roma come Giuseppe Giannini è lo stesso tecnico a rispondere al Capitano giallorosso: "Ringrazio pubblicamente Francesco Totti per il suo video-messaggio d'auguri per la nostra stagione con la Racing Fondi. Fa piacere che un personaggio importante come lui, oltre che un amico, dall'alto ci segua e mi auguro che questo suo endorsement pubblico sia da stimolo per la squadra in vista della prossima gara, dopo la sconfitta col Monopoli. Dobbiamo crescere, avere un livello più alto di autostima, credere di poter fare grandi partite sin dall'inizio, senza regalare tempi agli avversari".