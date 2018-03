Fondi, Morrone: "Gol Cosenza in fuorigioco, subiamo troppi torti"

© foto di Giuseppe Scialla

“Interrompiamo il silenzio stampa perché così proprio non va: siamo continuamente vittime di eccessive sviste arbitrali”. Interpellato dai microfoni di TuttoC.com, il DS del Racing Fondi Alfonso Morrone esordisce così quando la sfida contro il Cosenza non è del tutto archiviata. Sfida che ha lasciato non pochi strascichi, come si evince dalle parole del direttore.

Non era quindi in discussione la posizione di Sanderra? “Sanderra era, è e rimane allenatore del Racing Fondi. Io vedo come la squadra si allena durante la settimana, e anche ieri non abbiamo giocato una brutta partita, anzi, ai punti avremmo vinto. Poi ovviamente non sempre va così, è capitato e capiterà sicuramente di perdere per demeriti nostri, ma non è sempre così: voglio evitare la polemica spicciola, ma la gara di ieri non mi è andata giù”.

A cosa si riferisce nel dettaglio? “Il gol siglato ieri dal Cosenza era in netto fuorigioco, 4-5 metri, e non è la prima volta che ci capita di subire così, penso anche alla gara contro il Trapani. Posso capire se il fuorigioco è di pochi centimetri e non viene ravvisato da una terna arbitrale, siamo tutti umani, ma errori grossolani come quelli commessi dalla terna di ieri non li ho visti neppure nei Dilettanti. Abbiamo sempre chiamato per segnalare queste situazioni, ma nulla è mai cambiato, e non posso accettare che una buona prova sia vanificata da tutto questo”.