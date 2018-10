Format Serie B, la reazione della stampa locale alla sentenza del TAR

La sentenza del TAR del Lazio che ha riaperto le porte della Serie B per Novara, Pro Vercelli, Ternana, Robur Siena e Catania ha catturato l'attenzione non solo della stampa nazionale, ma anche di quella locale. "Il Tar accoglie i ricorsi, la B può tornare a 22 squadre: stasera non si giocano i recuperi di Novara e Pro Vercelli" è il titolo scelto da La Stampa della sua versione online dedicata alla città di Novara, mentre La Sesia, quotidiano della città di Vercelli scrive in un doppio articolo "Pro Vercelli, accolto il ricorso. Non si gioca Pro Vercelli-Piacenza". "Blocco dei ripescaggi, il Tar accoglie l'istanza di Ternana e Siena. Rinviati i recuperi" è invece il titolo del La Nazione di Siena, mentre il Corriere dell'Umbria in chiave Ternana scrive "Il Tar dà ragione alle Fere: Ternana-Rimini non si gioca". Infine La Sicilia, giornale di Catania, che scrive: Serie B a 22, riunione d'urgenza alla Figc. Cinque in lizza, ecco cosa può succedere"