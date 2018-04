"Forza Siria, forza Assad", lo striscione dei tifosi della Samb

© foto di Giovanni Padovani

Anche sugli spalti dei campi di Serie C il dramma della Siria trova spazio. In particolare nella curva della Sambenedettese che, come riporta La Nuova Riviera, ha esposto uno striscione "Forza Siria, forza Assad" durante il match contro il Teramo successivamente al bombardamento deciso sullo stato mediorientale da USA, Gran Bretagna e Francia.