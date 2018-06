Fotonotizia - Triestina, c'è la firma del difensore Sabatino

Il difensore Sergio Sabatino (30), ha accettato di sposare il progetto della Triestina : lo dimostra la foto che ritrae il giocatore al momento della firma sul contratto. L'ex Arezzo, seguito dall’agente Giovanni Tateo, firmerà un contratto fino al 30 giugno 2020 con opzione per un'altra stagione in caso di promozione in serie B.