Fonte: dal nostro inviato Andrea Piras

La Virtus Entella festeggia il ritorno in Serie B dopo un'annata travagliata iniziata con la possibile riammissione in cadetteria - a causa dei fallimenti di Cesena, Avellino e Bari - sfumata poi per la decisione della Lega di varare un campionato a 19 squadre per non ritardare l'inizio della stagione. Una stagione che ha visto l'Entella scendere in campo dopo le altre venendo costretta a veri e propri tour de force per rimettersi in pari con le altre. Una stagione davvero ai limiti della realtà che si è chiusa questo pomeriggio con un ultimo, grande, sussulto: il sorpasso all'ultima curva - grazie a una rete di Mancosu all'89° - sul Piacenza capolista che nel frattempo perdeva a Siena contro la Robur. Queste le immagini della festa ligure: