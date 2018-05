Fra sorprese, underdog e squadre blasonate. I play off entrano nel vivo

Nella giornata di ieri sono stati sorteggiati gli accoppiamenti del prossimo turno di play off. Un turno che vede un dominio del Girone B, quello che spesso è stato etichettato con troppa fretta come il più semplice, che ha portato avanti ben quattro squadre (Sudtirol, Feralpisalò, Reggiana e Sambenedettese) contro i due del Girone C (Catania e Cosenza) e del Girone A (Viterbese e Robur Siena). L'incontro sulla carta più squilibrato è certamente quello fra Feralpisalò e Catania: i primi sono la vera mina vagante della post season, con un tecnico esperto come Domenico Toscano, e viaggiano sulle ali dell'entusiasmo dopo una rimonta incredibile contro l'Alessandria, che per l'ennesima volta rimanda al prossimo anno la promozione fra i cadetti. Gli etnei non hanno invece bisogno di presentazione essendo per rosa e blasone una delle grandi favorite per una promozione sfumata solo a causa del grande campionato fatto dal Lecce.

Anche il Cosenza si presenta al prossimo turno come una sorpresa avendo eliminato il più quotato Trapani. I calabresi se la vedranno contro una Sambenedettese difficile da decifrare, dopo il ritorno di Francesco Moriero sulla panchina, seppur di ottimo spessore come dimostrano i risultati colti nella stagione regolare. Rossoblù sulla carte favoriti, ma attenzione alle sorprese che hanno contraddistinto un po' tutti questi play off. Sfida fra underdog invece quella fra Viterbese e Sudtirol con i laziali che dopo aver cambiato una serie infinita di allenatori in questa stagione è riuscita sempre a navigare nelle zone alta della classifica, mentre gli altoatesini hanno chiuso sorprendentemente al secondo posto grazie al sorpasso all'ultima giornata su Samb e Reggiana.

Proprio gli emiliani se la vedranno contro la Robur Siena nella gara di maggior fascino del turno, fra due squadre che a lungo hanno giocato in Serie A e che sono desiderose quantomeno di tornare a calcare i campi della serie cadetta.