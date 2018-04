Francavilla, D'Agostino promette: “Con i playoff mi tingo di biancazzurro”

© foto di Federico De Luca

Dopo la vittoria contro l'Akragas, che ha consentito alla Virtus Francavilla di dirsi ormai più che tranquilla in chiave salvezza, la squadra di mister Gaetano D'Agostino si prepara per la gara della 34^ giornata contro il Trapani in programma domani alle 14,30 allo stadio “Franco Fanuzzi” di Brindisi. “Dopo Akragas abbiamo avuto la certezza, seppur non ancora matematica, della salvezza. Ora per noi inizia un altro campionato, con un altro obiettivo molto affascinante come i play off. Domani è una partita importante sotto molti aspetti visto che affrontiamo la squadra più in forma del campionato che si sta giocando la Serie B. Noi abbiamo massimo rispetto del Trapani ma cercheremo di fare la nostra partita senza paura. Pur avendo tutti i giocatori a disposizione non credo che cambierò molto nella gara di domani, un po' per non stravolgere gli equilibri ma anche perché abbiamo un obiettivo importante al quale ambire. Per quanto riguarda i playoff io ci credo, i ragazzi ci credono, la società ci crede. Visto il gesto del mister del monopoli Giuseppe Scienza (ndr, tuffo in mare vestito dopo vittoria a Rende) che conosco e stimo, dico che se andiamo ai playoff ci può stare qualche sorpresa, mi dipingo i capelli di biancazzurro che sono anche due bei colori”, ha detto D'Agostino in conferenza secondo quanto riportato da TuttoC.com.