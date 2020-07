Franco rivela: "Firmerò un biennale con la Virtus Francavilla"

vedi letture

Il centrocampista Domenico Franco, fresco d'addio al Cesena, ha rivelato ai microfoni di tuttoc.com che nel suo futuro c'è la Virtus Francavilla con cui firmerà un biennale: “A Cesena non mi sono trovato male, dal punto di vista calcistico e personale sono contento di come siano andate le cose. Ho preferito comunque guardarmi attorno, il mercato mi ha dato la possibilità di avvicinarmi a casa ma ciò non cambia la mia opinione su una tifoseria straordinaria. Ricorderò con piacere la curva e la maglia bianconera a prescindere dalla scelta lavorativa. - continua Franco – Virtus Francavilla? Dovrei chiudere nella giornata di domani, una scelta che ho fatto con molta serenità. Non dovrebbero esserci problemi, ricomincio con entusiasmo e con la voglia di mettermi a disposizione. Ho un bel ricordo della piazza, quando ci ho giocato contro ho apprezzato l’organizzazione e la tranquillità dell’ambiente. Questa chiamata mi ha inorgoglito, direttore sportivo e allenatore mi conoscono bene e voglio ripagare la loro fiducia. Li ritroverò molto volentieri”.