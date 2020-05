Franzini: "Allenare il Piacenza è stato qualcosa di unico. Ma era finito un ciclo"

Il tecnico Arnaldo Franzini ha parlato ai microfoni di Tuttoc.com del suo addio al Piacenza, ufficializzato ieri, facendo un bilancio complessivo della sua avventura in biancorosso: “L'addio è nato a stagione in corso, ho capito che il mio ciclo a Piacenza era concluso, allenare la squadra della mia città è stato qualcosa di unico, che va oltre il semplice lavoro. Già da qualche mese era maturata questa cosa che avevo già esternato e non ho fatto altro che confermare. Quello che è successo quest'anno è stato qualcosa di tragico nel quale siamo stati tutti coinvolti. Non finire la stagione credo sia una cosa sensata, viste le problematiche che ci sono e potrebbero esserci. - continua Franzini - Il ricordo più bello di questi anni è stata la vittoria a Cremona al primo anno, noi eravamo giovani e inesperti mentre loro uno squadre che poi andò in Serie B. Il più brutto sicuramente è Siena (Quando sfumò la promozione diretta Ndr). Futuro? Al momento non c'è niente di concreto. Se arriveranno proposte interessanti le valuterò senza fretta".