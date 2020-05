Franzini: "E' stato un sogno allenare il Piacenza. Ma sento desiderio di nuovi stimoli"

Dopo cinque anni al Piacenza, al termine della stagione, come è già stato annunciato, mister Arnaldo Franzini saluterà gli emiliani. Come riferisce tuttoc.com, proprio il tecnico quest'oggi è intervenuto a StadioSoundTv: “Era il mio sogno allenare questa squadra. Non accettai nel 2014 per potermi godere un anno di serie C, ma l’anno successivo avvertii il desiderio di nuovi stimoli, come quest’anno. Gregori e Gatti mi contattarono e vennero in conto alle mie condizioni. Sono stati 5 anni molto intensi e fatti alla grande. Ho avuto un grande rapporto con la società. Da loro ho sempre avuto grande disponibilità, sia per lo staff e sia per i giocatori. I presidenti non mi hanno mai obbligato o contestato, ma sono sempre stati al loro posto in modo egregio mentre io cercavo di fare il bene della società. Poi quando vinci subito è tutto più facile. Le critiche sono arrivate anche per colpa delle aspettative create l’anno prima, nel 2018-19”.