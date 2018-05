Fusione Bassano-Vicenza. Poletto non ci sta: “Vogliamo chiarezza”

© foto di Daniele Mascolo/PhotoViews

L'uscita allo scoperto di Renzo Rosso, patron del Bassano, riguardo l'intenzione di acquistare il Vicenza, dopo infinite smentite, per poi fonderlo con il club giallorosso per permettere ai biancorossi di giocare ancora in Serie C (e magari anche in Serie B) non è stata ben digerita dagli amministratori bassanesi e in particolare al primo cittadino Riccardo Poletto che ha inviato una lettera a Rosso chiedendo chiarezza: “Abbiamo chiesto un incontro alla società – dichiara il primo cittadino come riporta il Corriere del Veneto – abbiamo appreso dalla stampa le intenzioni di Rosso sul Vicenza Calcio, cioè di acquistare il club, poi unirlo al Bassano e portarla nella categoria più alta con i colori biancorossi. Prima di esprimere la posizione del Comune vogliamo vederci chiaro. Nell'incontro fissato per giovedì inoltre si parlerà anche della riqualificazione del Mercante e di quello che doveva essere il Bassano Stadium. Su questo abbiamo avuto contatti anche recenti e nulla lasciava presagire quanto emerso e che ci fossero disegni alternativi. Ora evidentemente qualcosa è mutato. Abbiamo bisogno che ce lo dicano ufficialmente: sia per lo stadio che per la società calcistica bassanese stessa, che ha una lunga storia e un grande valore immateriale”.