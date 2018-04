G. Erminio, Marotta: "Dispiace per la frenata ma rimaniamo in corsa"

© foto di Jacopo Duranti/TuttoLegaPro.com

Ospite delle colonne di TuttoC.com Matteo Marotta, centrocampista della Giana Ermiono, ha parlato della stagione della formazione lombarda: "Siamo partiti per stare dentro i playoff e ce la giocheremo fino alla fine, di questo ne sono certo. Dispiace solo che siamo stati rallentati da alcuni fattori, nelle ultime settimane abbiamo avuto qualche problema con i campi di allenamento. Non cerco alibi, ma sul campo da undici non ci siano potuti allenare perché è un sintetico particolare e ha avuto dei problemi, quindi siamo andati sul campo a sette per non rischiare di farci male: chiaro che questo ci ha penalizzati e le conseguenze si vedono, cambiano le misure e le distanze. Ma è andata così, lo hanno sistemato da una settimana e speriamo di tornare presto su altri ritmi. L'obiettivo però è ancora li. La gara col Monza? Sappiamo che è una bella squadra, la sorpresa di questa stagione, e mi ha fatto una bella impressione: hanno giocatori di ottime qualità, ma non so come arriveranno alla gara, sicuramente contenti visto che per loro si avvicina la possibilità di disputare i playoff in casa. A ogni modo non sarà per noi semplice, dobbiamo svoltare e portare a casa punti, giocando un match consapevoli di poterlo vincere. E' un derby, quindi ancora più stimolante".