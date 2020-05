G. Giovinco: "Schiavizzato dai miei figli. Ravenna? Peccato lo stop, a 8 reti scattava il rinnovo"

L'attaccante del Ravenna Giuseppe Giovinco nel corso di una diretta Instagram con i colleghi de Il Giornale ha parlato a 360° del momento che sta vivendo in famiglia e del futuro che potrebbe essere ancora a tinte giallorosse: “Sto trascorrendo la quarantena a Torino in famiglia. Sono diventato papà di Riccardo da un mese, mi godo lui e Leonardo che ha due anni. Mi hanno schiavizzato. Leonardo poi va già matto per il calcio. Gioca a pallone in casa in continuazione, alle 7 del mattino ci sveglia con i suoi tiri contro il muro. - continua Giovinco jr - Sono stato molto bene in questi mesi. Una società seria e organizzata, composta da persone genuine che non hanno secondi fini. Ho fatto 6 gol, peccato che ci siamo fermati perché a 8 c’era il rinnovo automatico”.