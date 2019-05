Fonte: TuttoC.com

Dopo l'annuncio di Claudio Gabellini, presidente del Fano, di voler disimpegnarsi dal club granata, è giunta la reazione di Massimo Seri, attuale sindaco della città marchigiana, che si sta ricandidando alla guida della stessa: "Ho appreso con grande dispiacere l'annuncio - sono le sue parole ai colleghi del Corriere Adriatico. - Non ho ancora avuto modo di parlarci di persona dopo l'uscita del suo comunicato, quindi vorrei confrontarmi con lui per capire bene la situazione e quello che si potrà poi fare come amministrazione. Ricordo infatti che siamo alla vigilia di una consultazione elettorale, per cui ogni discorso oggi mi sembra prematuro. Quel che posso fare in questo momento è riconoscere l'importante ruolo che Gabellini ha svolto nello sport fanese, dimostrando in questi otto anni di presidenza serietà e senso di responsabilità. Capisco la sua delusione, spero comunque che ci possa essere la possibilità di un ripensamento".