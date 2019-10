Gabionetta: "Mi sono sentito un bambino che vuole giocare a ogni costo"

© foto di Dario Fico/TuttoSalernitana.com

Denilson Gabionetta, centrocampista offensivo del Padova, ha parlato ai microfoni del sito ufficiale dopo il rientro contro il Piacenza. "Dopo tre mesi sono tornato per una decina di minuti, mi sono strappato il polpaccio, ci è voluto tempo. Quando mi sono fatto male pensavo che non fosse una cosa così lunga. Ho sbagliato a non dire che stavo male, mi sono sentito come un bambino che voleva giocare a tutti i costi. Nel calcio italiano si corre tanto, in Cina si corre a vuoto, avevamo un allenatore che non assisteva nemmeno agli allenamenti".