Dopo la promozione dalla Serie D, e un avvio di stagione tra i pro non propriamente esaltante, è arrivato l'esonero per Marco Gaburro, che ha così salutato il Desenzano: fatale, per l'allenatore, la sconfitta di domenica contro l'AlbinoLeffe, che si è imposto con un tennistico 6-1, e con essa anche il solo punto conquistato nelle ultime cinque gare. Dopo due anni e mezzo, dunque, si conclude l'avventura del trainer con la compagine lombarda.

Ma Gaburro ha voluto affidare ai suoi profili social un pensiero, per salutare i tifosi e ripercorrere quella che è stata una lunga avventura:

"Le belle storie hanno comunque sempre un inizio e una fine. Ovvio che mentre si vivono, come i sogni, si vorrebbe non finissero mai. Ma nella realtà delle cose capita che finiscano e in quei casi, al di là del rammarico e del dispiacere bisogna preoccuparsi di una cosa soltanto: e cioè che le difficoltà che si sono incontrate e la reazione ad esse non vada mai e poi mai a sporcare, infangare o indebolire il ricordo di quanto di bello fatto e vissuto.

Io oggi voglio e devo solo ringraziare tutte le persone che ho avuto la fortuna di incontrare e che mi hanno accompagnato in più di due anni di vita qui a Desenzano.

Sono arrivato condividendo un sogno con qualcuno e alla fine l'ho raggiunto, contribuendo in maniera decisiva a far si che una realtà così piccola e nuova potesse entrare nel calcio dei grandi.

Ringrazio tutti i calciatori che ho avuto in queste due stagioni e mezza. E sono stati tanti. Quelli che ho fatto giocare e quelli che ho "visto" poco, quelli che ho via via confermato e quelli che mi sono visto costretto a salutare. Con moltissimi ho mantenuto un rapporto che va oltre i ruoli e i tesseramenti. Con molti attuali lo manterrò.

La vittoria dell'anno scorso resterà negli annali del calcio nazionale, non solo in quelli del territorio gardesano. E la porterò dentro di me alla pari di tante altre cavalcate trionfanti che per mia fortuna la vita mi ha permesso di vivere.

Quest'anno qualcosa è evidentemente andato storto, nonostante qualche risultato iniziale. Resterete delusi se pensate di leggere qualcosa di spigoloso in queste righe. Non ce l ho con nessuno. Faccio calcio da non ricordo più nemmeno quanti anni e di situazioni e cose ne ho viste e vissute una marea. Va bene tutto. Ci sta tutto. Quello che conta è solo il bene di una società che non posso non amare e per la quale tiferò per sempre.

Ai ragazzi ho detto, tra le tante cose, che mi stanno vedendo sempre con lo stesso giaccone perché ho portato a Desenzano nell'ultimo trasloco di settembre solo lo stretto necessario. Sarà stato per pigrizia, o forse perché tante cose le mastico da troppo tempo... Beh... Vorrà dire che avrò meno abiti da mettere in valigia adesso, che poi noi allenatori, con questo lavoro maledetto che abbiamo scelto, la valigia ce l'abbiamo sempre pronta.

Ringrazio il presidente Roberto Marai che ho avuto modo di conoscere più di quello che si conosce di solito un presidente. E ringrazio molti dirigenti e figure che lavorano attorno e dentro la società, dalla più in vista alla più nascosta.

Ringrazio il mio staff tecnico col quale ho condiviso gioie e dolori. Persone capaci e persone vere. Che conta più di tutto.

Ringrazio chi mi ha voluto bene e mi è stato accanto nella vita privata e ha visto quanto ho messo in questa avventura e come inevitabilmente ne esco provato, seppur sempre con la testa alta.

Lascio in dote 14 punti che solo Dio sa oggi se sono pochi o tanti. Di sicuro sono una base di partenza per chiunque arrivi per completare il percorso e raggiungere un obiettivo che sentirei comunque anche mio.

Ora preparo, appunto, la valigia, e come sempre... Guardo avanti".