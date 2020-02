vedi letture

Galderisi riparte: "Scartate altre opportunità, la Vis Pesaro mi pare invece la scelta giusta"

Salvato il Gubbio lo scorso anno, mister Giuseppe Galderisi ha deciso di ripartire dalla Vis Pesaro. Commentando così, come riferisce il Corriere dello Sport, la sua scelta: "Ho incontrato il direttore Borozan e il presidente. Ci siamo accordati subito. Avevo scartato altre opportunità, Pesaro mi sembra invece la scelta giusta. Perché? Ho trovato una società che ha idee chiare e un progetto solido che mi ha convinto sino in fondo. Ecco, posso dire che qui parlare di "progetto" ha un senso per cui ho deciso di legarmi con mio entusiasmo alla Vis. Non ho molto tempo a disposizione perché questa settimana è corta a causa dell'anticipo di sabato a Fermo, poi avremo il turno infrasettimanale con la Virtus Verona e la trasferta di Piacenza. Occorre una sterzata, togliersi di dosso le scorie negative e tirare fuori ogni risorsa per invertire la tendenza. Sono consapevole che ci troviamo in un momento critico. In poco tempo devo cercare di trasmettere ai miei calciatori le mie idee, dare la mia impronta. Quando si arriva all’esonero dell'allenatore tutto il gruppo deve assumersi le proprie responsabilità. Nessuno può tirarsi indietro. Dobbiamo lavorare e ottenere i risultati anche per Pavan che ci ha messo l'anima a Pesaro".