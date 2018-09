Galliani: "A Monza niente rivoluzioni, dipendenti stiano tranquilli"

Fonte: TuttoC.com

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani, futuro amministratore delegato del Monza, ha tracciato le prime linee-guida della nuova gestione ai colleghi de Il Cittadino: "Non ci saranno rivoluzioni: il club, la squadra, i dipendenti stiano tranquilli e pensino a far bene, come è successo finora". E ha confermato anche il ruolo dell'attuale presidente Nicola Colombo: "Rimarrà presidente fino al 30 giugno 2019".