Galliani: "Con Berlusconi vogliamo portare il Monza in A e tenercelo stabilmente"

Dalle colonne del quotidiano iberico AS, l'Ad del Monza Adriano Galliani ha nuovamente commentato l'interessamento per Zlatan Ibrahimovic: "Sì, lo abbiamo pensato prima che esplodesse questa emergenza. Il Monza è un club solido, appartiene al 100% al gruppo Fininvest di Silvio Berlusconi e il nostro obiettivo è portarlo in Serie A, dove non è mai stato, affinchè posta restarvi stabilmente. Io sono nato a Monza, da bambino ero tifoso di questo club, però la mia seconda squadra europea, dopo il Milan dove sono cresciuto, è sempre stato il Real Madrid".