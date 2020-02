© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Consueto appuntamento formativo della Lega Pro in giro per le 60 piazze della terza serie. Ieri "L'integrity tour" ha fatto tappa a Monza dove si è affrontato il tema delle scommesse nel mondo del calcio. Su questo appuntamento Tuttosport ha pubblicato questa mattina alcune dichiarazioni di Adriano Galliani, ad del club brianzolo: "La prevenzione, la formazione e l’informazione sul match-fixing sono fondamentali così come lo è l’attività capillare sul territorio della Lega Pro. Sono azioni concrete per salvaguardare il calcio e i suoi valori"