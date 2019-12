Galliani: "Il Monza è una categoria dello spirito. Ulisse è tornato ad Itaca"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista al Corriere dello Sport, Adriano Galliani parla così della sua avventura al Monza: "Per me il Monza è una categoria dello spirito, è un’emozione, è casa. Ulisse è tornato a Itaca. Se si vuole affrontare il Cammino di Santiago la prima cosa da fare è partire, noi siamo partiti e vogliamo arrivare il più in fretta possibile al traguardo. Nella vita bisogna porsi sempre degli obiettivi, a volte si raggiungono, altre no. Berlusconi è un decisionista e un visionario nel senso più positivo del termine, e si è messo in testa di tornare in serie A, quando vuole ottenere un risultato lo ottiene".