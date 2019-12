Galliani sta con Ghirelli: "Defiscalizzazione o stop alla Serie C"

Risparmio consente di investire su formazione e stadi obsoleti

Fonte: ANSA

foto ANSA

(ANSA) - MILANO, 15 DIC - Adriano Galliani, l'ad del Monza capolista nel girone A di Serie C, appoggia la mossa del presidente della Lega Pro, Francesco Ghirelli, pronto a fermare il campionato se il governo non confermerà la defiscalizzazione. "Vorrei esprimere vicinanza e solidarietà al presidente della Lega Pro Francesco Ghirelli che si vede per il secondo anno consecutivo, prima dal governo gialloverde e poi da quello giallorosso, cancellare questo provvedimento - ha dichiarato all'ANSA Galliani, che è anche senatore di Forza Italia -. La defiscalizzazione consentirebbe alle squadre di Serie C di non pagare i contributi e con questo risparmio dovrebbero investire in formazione, settori giovanili e stadi, la maggior parte dei quali sono obsoleti e in condizioni inadeguate. Se venisse cancellato per la seconda volta questo provvedimento, sono totalmente in linea con il presidente per fermare domenica il campionato di Serie C". (ANSA).