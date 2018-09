Galliani su Berlusconi al Monza: "Idea c'è, sarebbe romantico"

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Adriano Galliani al Corriere della Sera conferma l'interesse dell'ex patron del Milan Berlusconi per il club brianzolo: "L'idea c'è, ma non c'è ancora nulla di definito. Monza è sicuramente un'idea romantica dopo aver venduto il Milan. Il presidente vive a 3km da Monza, io in quella città sono nato, ci ho vissuto e mi sono formato come dirigente calcistico".