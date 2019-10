© foto di Federico De Luca

L'Ad del Monza Adriano Galliani, dopo il rotondo successo nel posticipo con la Juventus U23, è intervenuto ai microfoni di Binario Sport: "Pavel Nedved, che era seduto di fianco a me mi ha detto che non c'è stata partita. Abbiamo avuto un paio di palle gol clamoroso ad inizio ripresa, con le quali potevamo andare sul 4-0, poi abbiamo subito gol e ci siamo un pochino innervositi ma direi che non abbiamo rischiato niente. È stata una partita che abbiamo messo subito sui binari giusti e che abbiamo vinto strameritatamente. La squadra è nata forte, è stata costruita con questi criteri e sta facendo quello che speravamo potesse fare. Sapevamo che l'avversario principale sarebbe stato l'Alessandria, che sta facendo un bellissimo campionato. Abbiamo fatto sei vittorie su sette partite, di cui quattro giocate in trasferta. Le punte si stanno sbloccando, presto anche Gliozzi che è molto forte segnerà il primo gol. È stato molto triste vedere lo stadio senza tifosi, senza spettatori non è calcio".