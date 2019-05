© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Dice addio al sogno Serie B la Reggina, caduta ieri in quel di Catania nel secondo turno dei playoff. Non è però preoccupato patron Luca Gallo che attraverso il suo profilo Twitter si è così espresso: "Da oggi un nuovo inizio. La Reggina è viva. La Reggina non muore mai".