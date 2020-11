Galuppini, la dolce metà dello strepitoso Renate: l'avvio da protagonista

Correva il luglio del 2018, e al Ravenna, con anche alle spalle una stagione al Ciliverghe Mezzano che lo aveva visto laurearsi - da esterno offensivo - capocannoniere del girone con ben 23 reti all'attivo, approdava Francesco Galuppini, classe '93 cresciuto nel settore giovanile della Sampdoria e con svariate esperienze in Serie C.

Una stagione, la 2018-19, che tra i professionisti fu la migliore per il giocatore, che in 39 presenze mise a segno sei reti e altrettanti assist, dando il suo sostanziale contributo alla causa giallorossa. Quando sembrava ormai prossima una riconferma in Romagna, sul giocatore si fece sotto il Renate, che lo strappò alla concorrenza il 9 luglio del 2019: non un acquisto di poco conto, ma una scommessa per le Pantere, che lo prelevarono dal Parma a titolo definitivo.

Di fatto vincendo la scommessa: al termine del girone di andata della passata stagione, in 19 presenze da titolare si registrano ben 9 reti e 4 assist, cui sono da aggiungere due gol in altrettante presenze in Coppa Italia, ma, soprattutto, il fatto che ben 13 punti dei 33 allora conquistati dai brianzoli passavano proprio dai suoi piedi. Il girone di ritorno è stato poi falcidiato dal Covid-19, ma nel complesso, in 27 presenze, per il giocatore si registrano 11 gol (uno ogni 192') e 6 assist).

E questo anno... quasi la stessa storia. Il Renate, a quota 22 punti nel Girone A di C, si sta godendo la vetta della classifica, ma anche il suo bomber, che con ieri - siglando il gol partita contro il Novara - è salito a quota 7 centri stagionali, in 11 match disputati: un gol ogni 116', e poco meno di quelli siglati complessivamente dalla squadra (16). E circa 12 punti consegnati ai suoi.

Si, una dolce metà...