Ganz: "Como piazza importante. Ad Ascoli ero nervoso e frustrato"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

E' passato al Como Simoneandrea Ganz, che quest'oggi è stato presentato alla stampa. Conferenza ripresa anche da picenotime.it, considerando che il calciatore ha parlato anche del suo passato ad Ascoli:

“Como è una piazza importantissima e per me è stata una priorità su tutto il resto, soprattutto dopo la promozione in Serie C. Per me è qualcosa di bellissimo, mi sono arrivati tantissimi messaggi su Instagram che mi hanno fatto piacere. Qui ho fatto tanti gol, ho trovato un gruppo di grandi lavoratori e mister Banchini mi sta aiutando tanto per inserirmi al meglio, poi la risposta la dovrà dare il campo. Se mi trovo a mio agio in un ambiente giusto posso rendere al meglio, come confermano anche i gol fatti in B qui a Como, peccato poi per la retrocessione. Fisicamente sto bene ed ho tanto entusiasmo, ho scelto la maglia numero 9 e sono già disponibile per la gara di Coppa Italia. Mio padre è molto felice che sia tornato qui e quando potrà verrà a seguire le partite. Qua siamo tutti a casa, io e tutti i membri della mia famiglia. So che ci sono grandi aspettative su di me, mi prendo comunque volentieri le responsabilità in questa piazza. Quello che è successo, è successo, non voglio parlare del passato ma del presente che per me è più importante, ci sono tanti fattori per i quali un calciatore può non rendere al meglio. I dirigenti del Como mi hanno mostrato grande fiducia e quando mi hanno chiamato qualche settimana fa ho subito dato il mio sì ed ho detto immediatamente al mio agente di portare avanti la trattativa. In questo stadio per me c’è qualcosa di magico. Le tante espulsioni dell'anno scorso? Ero nervoso e frustrato per determinate cose che erano successe... Ho faticato in un ambiente del genere. Ho lasciato comunque gli ultimi due anni un po' da parte, ho fatto appunto questa scelta per rilanciarmi”.