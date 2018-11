Gara da ripetere con il Cuneo, l'Entella elogia l'arbitro Perenzoni

Fonte: entella.it

© foto di Luca Sanguinetti

Il Giudice Sportivo ha deciso la ripetizione della gara Cuneo-Entella in quanto non regolarmente svolta per la doppia ammonizione del giocatore Simone Paolini non sanzionata dal direttore di gara con l'espulsione, demandando alla Lega di competenza la fissazione della data e dell'orario di svolgimento. La Virtus Entella tiene a sottolineare la grande correttezza dell'arbitro Perenzoni che ha fornito una preziosa lezione di lealtà, ammettendo subito l'errore nel dopo gara. Come già fatto in occasione dell'incontro di ieri a Riccione all'arbitro va la nostra forte stretta di mano: il suo comportamento ha rappresentato un esempio di onestà e trasparenza per tutti gli interpreti di un movimento calcistico che non può prescindere da questi valori.