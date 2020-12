Gattuso chiama Gattuso: "Mi piacerebbe conoscerlo. La priorità però è aiutare il mio Como"

vedi letture

Giacomo Gattuso, tecnico del Como, ha rilasciato alcune dichiarazioni sulla sua nuova avventura nel club azzurro al quotidiano La Provincia: “Confermato dopo i 4 punti in due gare? Fa piacere, indubbiamente. Se sarà per poche o tante partite non importa. Non sono qui per rilanciare la mia carriera, ma per aiutare sul Como. Ho già preso una strada in passato, che non rinnego. Ho scelto altre strade, piuttosto che correre dietro alla panchina a tutti i costi. Questo compito mi stimola, mi intriga, mi entusiasma. Non è una panchina qualunque. E’ la panchina del Como, di un gruppo che conosco bene perché l’ho seguito dall’estate. Ho delle idee su cui lavorare per far decollare definitivamente questa squadra. Un parallelo con Gattuso del Napoli? Vuoi saperne una? Mi affascina il suo modo di lavorare, di crederci, di trasferire valori. Ho sempre sperato di conoscerlo…”