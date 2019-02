© foto di Federico Gaetano

Carmine Gautieri nuovo allenatore del Catania? Il tecnico è in lizza con Sandro Pochesci per la panchina degli etnei. Molti tifosi, in cerca di novità, hanno scritto alla famiglia Marianna, celebrity su Instagram, novità. Non arriveranno, come ha chiarito lei stessa attraverso le stories: "Mi stanno arrivando domande per quanto riguarda mio padre, rispondo a tutti qui, leggendo e ignorando mi sento una maleducata. Non rispondo ragazzi perché non so nulla e anche se io sapessi qualcosa, non sta a me parlare. Vi prego di tenermi fuori da tutto ciò, non iniziando con articoli che non c'entrano veramente nulla. Voglio starne fuori. Mio papà è una cosa, io un'altra. Non mischiatemi in un mondo che non mi appartiene, se non di riflesso".