Gautieri: "La Triestina può dare di più. Serve cambiare atteggiamento"

© foto di Federico Gaetano

Questa mattina Carmine Gautieri ha parlato in conferenza stampa presentandosi alla piazza di Trieste e dicendosi convinto che la squadra è forte e può risalire la china dopo un periodo difficile: “La mia idea di gioco è quella di essere propositivi, ma dobbiamo curare anche la fase difensiva visto che in campo ci sono anche gli avversari. Ho avuto la fortuna di avere tanti allenatori che mi hanno insegnato molto, però alla fine ci devi mettere anche qualcosa di tuo. Zeman per me è stato un riferimento, così come lo è stato Capello. - continua Gautieri come riporta TuttoC.com - La prima cosa da fare è far capire ai giocatori che stanno facendo il lavoro più bello del mondo, per di più in una piazza importante come quella di Trieste. Più dei discorso tattici e tecnici bisogna incidere sulla testa dei calciatori. C'è da cambiare l'atteggiamento, perché questa squadra può dare di più".