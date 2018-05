Gavorrano, Mansi: "Il nostro girone purtroppo è stato anomalo"

© foto di Sarah Furnari/TuttoLegaPro.com

Luigi Mansi, patron del Gavorrano, intervenuto sulle colonne de Il Tirreno, è tornato sui verdetti finali del raggruppamento A di Serie C: "Il nostro girone purtroppo è stato anomalo, con la situazione dell’Arezzo che andrebbe ulteriormente sviscerata. Troppe le incongruenze che ci sono state, dalle fidejussioni non versate ai mancati pagamenti degli stipendi a tecnici e giocatori (il salvataggio momentaneo con l’amministrazione controllata è avvenuto grazie anche ad un autofinanziamento fatto dai tifosi, ndc), per finire con le partite rinviate d’ufficio. Insomma, è successo di tutto e di più".