Gavorrano, Vetrini: "Basta calcoli: voglio gli occhi della tigre"

© foto di Francesco Scarpetti

"Basta pensare a far calcoli salvezza. Voglio tornare a vedere gli occhi della tigre nei miei giocatori, la rabbia agonistica che avevamo avuto almeno per un paio di mesi consecutivi. Sabato contro la Pistoiese dobbiamo solo pensare a giocare al massimo delle nostre possibilità, senza ascoltare i risultati che arrivano dagli altri campi. Poi al novantesimo faremo i conti". Così Filippo Vetrini, direttore generale del Gavorrano, dalle colonne de Il Tirreno sprona i suoi in vista del rush finale di campionato.