Gazzetta del Sud: "Il Catanzaro si prende il derby, Reggina sconfitta"

© foto di Andrea Rosito

"Il Catanzaro si prende il derby, Reggina sconfitta nel finale": questa l'apertura, come si evince anche dall'edizione on line, della Gazzetta del Sud, che si occupa del derby, recupero della 5^ giornata, tra Catanzaro e Reggina.

Nel dettaglio: "Infantino su assist di Celiento. Una liberazione per il bomber, a secco da marzo. Una liberazione per il Catanzaro, inchiodato sul pari da una Reggina coraggiosa e da un super Confente. Il recupero del derby va alla squadra che ha avuto la forza, più che le idee, per provarci fino alla fine.

Vince Gaetano Auteri, ma non si può che applaudire anche a Roberto Cevoli, che aveva studiato il copione perfetto – aiutato dal suo portiere - per incartare e infastidire un avversario che ha tanto, ma tanto di più nel suo organico".